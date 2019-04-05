Линус Умарк: «Не говорил, что не вернусь в Россию. Это фантазия шведского журналиста»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк выступил с опровержением своего интервью шведскому изданию Expressen, в котором он якобы сообщил, что не вернется в Россию, если сезон КХЛ будет продолжен.

– Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде, и буду рад, если нужно будет приехать назад.

Сейчас я рад быть дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то я, конечно, приеду в команду.

- Откуда взялись эти слова в шведской прессе?

– Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», – сказал Умарк.

Отметим, что издание уже удалило из интервью слова о том, что хоккеист не вернется в Россию.

Линус Умарк: «Я не вернусь. Мы улетели из России в последний момент»

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