Линус Умарк: «Я не вернусь. Мы улетели из России в последний момент»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что не вернется в Россию, если сезон будет продолжен.

Лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что легионеры «Салавата» на чартере улетели из России. Юха Метсола, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, отправился в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.

– Мы улетели в последний момент. И я не вернусь. Это произошло в последний момент. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно.

– Ты заплатил за всех?

– Нет, мы разделили расходы.

– Было неприятно сидеть в ожидании решения лиги?

– Да, вы же слышали, что страны закрывают свои границы. Хочется иметь возможность уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьей.

– Что будет дальше?

– Буду проводить время с семьей. Если же вы имеете в виду мое хоккейное будущее, то посмотрим. Прямо сейчас я не слишком много думаю об этом.

– Это связано с возможным возвращением в ?

– Нет, я не думаю, что это актуально. Вероятно, я уеду за границу, – сказал Умарк.

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