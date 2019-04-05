Линус Умарк: «Я не вернусь. Мы улетели из России в последний момент»

Теги Салават Юлаев Лулео КХЛ Кубок Гагарина Линус Умарк кризис коронавирус Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что не вернется в Россию, если сезон КХЛ будет продолжен.

Лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что легионеры «Салавата» на чартере улетели из России. Юха Метсола, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправился в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.

 – Мы улетели в последний момент. И я не вернусь. Это произошло в последний момент. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно.

 – Ты заплатил за всех?

 – Нет, мы разделили расходы.

 – Было неприятно сидеть в ожидании решения лиги?

 – Да, вы же слышали, что страны закрывают свои границы. Хочется иметь возможность уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьей.

 – Что будет дальше?

 – Буду проводить время с семьей. Если же вы имеете в виду мое хоккейное будущее, то посмотрим. Прямо сейчас я не слишком много думаю об этом.

 – Это связано с возможным возвращением в «Лулео»?

 – Нет, я не думаю, что это актуально. Вероятно, я уеду за границу, – сказал Умарк.

«Ак Барс» снимается с плей-офф и выступает за его отмену вообще. Зарипов – один из инициаторов

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