Линус Умарк: «Я не вернусь. Мы улетели из России в последний момент»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что не вернется в Россию, если сезон КХЛ будет продолжен.
Лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что легионеры «Салавата» на чартере улетели из России. Юха Метсола, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправился в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.
– Мы улетели в последний момент. И я не вернусь. Это произошло в последний момент. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно.
– Ты заплатил за всех?
– Нет, мы разделили расходы.
– Было неприятно сидеть в ожидании решения лиги?
– Да, вы же слышали, что страны закрывают свои границы. Хочется иметь возможность уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьей.
– Что будет дальше?
– Буду проводить время с семьей. Если же вы имеете в виду мое хоккейное будущее, то посмотрим. Прямо сейчас я не слишком много думаю об этом.
– Это связано с возможным возвращением в «Лулео»?
– Нет, я не думаю, что это актуально. Вероятно, я уеду за границу, – сказал Умарк.
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