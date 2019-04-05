Панарин о КХЛ: «Хоккеист чуть-чуть начинает расти, его сразу забирают в богатые команды. Это самое ужасное, что у нас есть»

Нападающий «Рейнджерс» поделился мыслями о том, как изменить .

– На днях президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Ваша реакция, что такой пост получил бывший хоккеист?

– Я не сразу об этом узнал. Но, думаю, это хороший шаг. Могу только поздравить Алексея.

– Вы в будущем видите себя в такой роли? Может, когда будет за 40, тоже станете хоккейным чиновником?

– Если я стану президентом КХЛ – значит, все совсем плохо в нашем хоккее (смеется). Если уж меня решили взять.

– Но давайте представим, что вы им стали. Какие первые три решения примите?

– Очень сложно сказать. Глубокий вопрос… Я сейчас только играл в хоккей, за шайбой бегал. А теперь должен с ходу сказать важное решение по целой лиге. Поэтому затрудняюсь с ответом.

Но, знаете, сделал бы справедливость между командами. Есть богатые клубы, где много денег. Они собирают самых лучших игроков.

Но надо, чтобы и в регионах, в городах поменьше были свои звезды. И на них тоже ходили бы люди, любили бы своих игроков.

А то у нас получается, как только хоккеист чуть-чуть начинает расти, его сразу забирают в богатые команды. И бедные клубы даже сопротивляться не могут. Потому что у них нет денег. Это самое ужасное, что у нас есть.

Эх, спровоцировали вы меня на ответ. Не хотел ведь снова в острые темы лезть, а тут сказанул. Но, в принципе, сказал то, что думаю.

– Сейчас в России хотят создать еще одну молодежную лигу. Это новая попытка уменьшить отток игроков в Северную Америку. С другой стороны, интерес к НХЛ в стране растет. Как сделать, чтобы было хорошо всем?

– Повторю, важно, чтобы у каждого города и региона были свои игроки, на которых каждый мог прийти посмотреть и порадоваться.

А не когда у тебя постоянно меняют игроков, никаких звезд не остается, и тебе неинтересно ходить на матчи.

Просто надо уравновесить все команды. Проблему не решит, если везде в России закрыть доступ к НХЛ и не показывать людям хоккей. Нужно вести работу в позитивном направлении, – заявил Панарин.