Панарин о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Люди не обязаны знать. Это обязанность пиар-менеджеров»

Нападающий «Рейнджерс» поделился мыслями о том, что «Матч ТВ» показал финал МЧМ 2011 года вместо игры Канада – Россия (4:3).

– Смотрели финал МЧМ?

– Конечно.

– По ?

– Нет, не по «Матч ТВ». А то есть там такие люди.

– Тарасенко?

– Я не знаю. А что, он тоже смотрел?

– Жена его сказала. Просто, похоже, все, кто на «Тарас» – все смотрели по «Матч ТВ». Тарасов, Тарасенко. Депутат еще Дегтярев.

– Ну вот, я об этом, да. Они вот как раз в облаках все там. Ну ладно, финал смотрел на YouTube со всеми рекламами, не в очень хорошем качестве, потому что нельзя платить.

Ларионов и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли.

Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации – это наш хоккей, а не «каждый взял шайбу и побежал».

Было видно, что ребята техничные. Слава богу, я подписал в свой контракт, не придется с ними конкурировать.

– Люди, которые смотрели финал МЧМ-2011 в записи, это просто глоры, которые не вникают в детали, или они не обязаны в них вникать?

– Конечно, они не обязаны знать. Это обязанность пиар-менеджеров, которые развивают хоккей.

– «Матч ТВ» показал.

– Я забивал в той игре, пусть хоть каждый день показывают, – сказал Панарин.

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