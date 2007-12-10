Панарин о фото с упавшим Путиным: «Восприняли как оппозиционный шаг, но я увидел смешную картинку и выставил»

Форвард «Рейнджерс» рассказал о фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

— Вы удивлены, что до сих пор слышны отголоски того летнего интервью? В меньшей степени, но все равно идет обсуждение, люди вспоминают.

— Я же говорю, что не читаю прессу. Поэтому даже не знаю.

Скажу только, что я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг.

Я не стал выходить в прямой эфир инстаграма, чтобы объяснять людям каждое свое действие. Сейчас есть возможность — скажу.

Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я решил просто выставить в сторис, вот и все, – сказал Панарин.

Фото: сторис инстаграма Артемия Панарина

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»