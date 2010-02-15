«Главное не ссать, как сказал мне Ковальчук перед отъездом в НХЛ». Панарин о совете Капризову

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин дал рекомендации форварду ЦСКА Кириллу Капризову перед отъездом в НХЛ.
– Кирилл Капризов в следующем сезоне собирается в «Миннесоту». Он уедет тоже в 23 года, как и вы в свое время ехали в «Чикаго». Что рекомендуете Капризову с высоты своего опыта?
– Да какой там опыт? Я всего пятый год играю в НХЛ. Тоже мне, нашли ветерана.
Тут ничего особо не посоветуешь. Просто играй в хоккей. Хорошо готовься к сезону. А что тут еще скажешь? Людям постарше пусть Капризов позвонит.
Он в порядке. Играй, как играешь. Ничего не выдумывай. Как мне Илюха Ковальчук в свое время сказал перед отъездом в НХЛ: «Главное не ссать!», – сказал Панарин.