🌟 Овечкин стал первой звездой субботы в НХЛ ✨

назвала лучших игроков минувшей субботы.

Третьей звездой дня признан вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Он сделал шатаут в матче с «Нью-Джерси» (5:0), отразив 41 бросок.

Второй звездой стал нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс. На его счету 4 (2+2) очка в игре с «Торонто».

Первой звездой субботы назван нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин сделал хет-трик в матче с «Айлендерс» (6:4) и вошел в топ-9 лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Овечкин – величайший: за 60 минут сделал хет-трик, обошел двух легенд и снова вытащил «Вашингтон»