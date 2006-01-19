Овечкин о 9-м месте по голам в истории НХЛ: «Приятно быть в компании великих имен»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своем месте в истории .

Накануне «Кэпиталс» победили «Айлендерс» (6:4). Овечкин сделал хет-трик.

Три результативных броска позволили россиянину перегнать Марио Лемье (690 шайб) в списке лучших снайперов в истории лиги. Теперь на счету Овечкина 692 гола, он вышел на 9-е место, догнав Стива Айзермана.

Форвард «Кэпиталс» на две шайбы отстает от занимающего 8-ю строчку Марка Мессье (694).

Еще восемь заброшенных шайб позволят Овечкину стать 8-м хоккеистом в истории лиги, перешагнувшим отметку в 700 точных бросков, составив там компанию Уэйну Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромиру Ягру (766), Бретту Халлу (741), Марселю Дионну (731), Филу Эспозито (717) и Майку Гартнеру (708).

«Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история.

Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим», – сказал Овечкин.