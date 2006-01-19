Барри Троц: «Для меня Овечкин – лучший снайпер в истории»

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Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц высоко отозвался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

Накануне нью-йоркская команда в чемпионате НХЛ проиграла «Кэпиталс» (4:6). Овечкин сделал хет-трик.

Три результативных броска позволили россиянину перегнать Марио Лемье (690 шайб) в списке лучших снайперов в истории лиги. Теперь на счету Овечкина 692 гола, он вышел на 9-е место, догнав Стива Айзермана.

«Для меня на данный момент он является лучшим снайпером в истории. У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, умеет открываться под передачу.

И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят ее, просто надеются, что она попадет в них», – сказал тренер «Айлендерс».

Троц работал с Овечкиным в «Вашингтоне» в 2014-2018 годах.

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