Журналист Владимир Познер высказал мнением о том, что у нападающего «Питтсбурга» есть американское гражданство.

«У Малкина же есть российское гражданство? Есть. Так что я тут не вижу никаких противоречий в том, что у кого-то из сторонников Путина есть второе гражданство, неважно какое – американское, китайское или эфиопское. Это их дело – принимать ли участие в политической жизни страны или нет.

Учитывая уровень национализма в России, антиамериканизма и, я бы даже сказал, некоторые элементы шовинизма, то информация, что у Малкина есть гражданство США, может повлиять на его репутацию. Мне кажется, что сейчас может начаться «охота на волка», мол, как это так, у него есть гражданство США. Это очень типично для нас.

Я думаю, что Малкин – человек искренний. Пожалуй, я с ним действительно соглашусь – страны не могут дружить друг с другом. У каждого государства есть интересы и больше ничего, никакой дружбы никогда не было и не будет. Конечно, есть персональные отношения между людьми.

Я не считаю, что Малкин лицемерит. Зачем это ему? Если бы он прятал свое американское гражданство и хотел, чтобы никто о нем не знал, тогда его можно было так охарактеризовать. Он же не прячет его – Евгений просто не объявлял его, но и не залезал на крышу какого-то дома и не кричал: «Смотрите, у меня американское гражданство!».

Почему Малкин должен был рассказать об американском гражданстве? Это никого не касается, кроме него самого. Когда появилось сообщение в российских СМИ – он подтвердил его и не стал прятаться. Так что я никак не могу назвать его лицемером», – сказал Познер.

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