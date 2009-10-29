Жена Малкина о гражданстве США: «Какие могут быть проблемы с этим?»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» , ответила на вопрос о том, что у хоккеиста есть американское гражданство.

«Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье», – сказал Кастерова.

Она добавила, что старается не обсуждать частную жизнь семьи, а также «кто и что сказал».

Ранее юрист Дмитрий Мачихин сообщил, что у Малкина есть американское гражданство, комментируя вложения хоккеиста в блокчейн-бизнес.

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