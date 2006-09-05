Реклама 18+
Реклама 18+

Тина Канделаки: «Покупка прав на НХЛ – имиджевый проект «Яндекса». «Матч ТВ» работает на самоокупаемость»

Теги бизнес телевидение НХЛ интернет КХЛ ТВ Матч ТВ Тина Канделаки Хоккей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала покупку «Яндексом» прав на показ НХЛ в России.

«Поздравляю «Яндекс» с покупкой прав на показ Национальной хоккейной лиги. И не меньше поздравляю НХЛ, ведь лига получила от интернет-гиганта в пять раз больше денег, чем платил «Медиа Альянс».

Между тем болельщики активно комментируют эту новость в духе «бесплатно – это очень хорошо» и «давайте закрывать все платные платформы» (естественно, речь только про «Матч»).

И тут хочется прояснить важный момент. Покупка прав на НХЛ на данном этапе развития — это имиджевый проект для «Яндекса», деньги они зарабатывают вовсе не на спортивных трансляциях. Поэтому они могут себе позволить предложить ценник заметно выше рынка.

Для «Матч ТВ» эта история гораздо сложнее. И мы хотим отбивать вложения в права. Кроме того, мы имеем коммерческие обязательства перед РПЛ и клубами и, помимо этого, вместе с ними развиваем российский футбол.

К тому же, мы работаем на самоокупаемость, о которой говорится уже много лет. Без создания платформ вроде «Матч Премьер» и «КХЛ ТВ» ни о какой конкурентоспособности клубов и лиг нельзя будет и говорить», – написала Канделаки в своем телегам-канале.

«Яндекс» покажет все матчи сезона НХЛ в прямом эфире

«Яндекс» купил права на показ НХЛ в России на 3 года. Трансляции будут бесплатными и с русским комментарием

Реклама 18+

Опрос

«Яндекс» бесплатно покажет НХЛ. Будете смотреть?

5996 голосов 21
  • Конечно
    62%
  • Иногда - матчи с нашими звездами
    30%
  • Ни за что. Только КХЛ
    8%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться