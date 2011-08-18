Канделаки рассказала, как Кэти Перри подкатывала к ней на вечеринке. Тина не обвиняет певицу в харассменте

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, как на одной из вечеринок к ней подкатывала певица Кэти Перри, и о реакции западных таблоидов на ее историю.

«Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти.

Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев.

Насколько могу судить, пострадавших на вечеринке не оказалось, но не удивлюсь потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Позже ей пришлось пояснить свои слова в связи с тем, что западная пресса посчитала их обвинениями в адрес певицы.

«На неделе стала героиней западных таблоидов на волне хайпа вокруг Кэти Перри. О моем посте в Telegram написали издания разного веса и разной степени желтушности, но их объединяет одно: все считают, что я «обвинила» Перри.

Я, конечно, понимаю, что харассмент и прочие metoo на Западе сейчас один из ключевых трендов, но я внимательно перечитала свой пост и не нашла слов обвинения.

Я рассказала комичный эпизод из своей жизни и в целом абсолютно спокойно отнеслась бы к тому, если бы он повторился. Уж точно не стала бы подавать ни на кого в суд в погоне за ежесекундным хайпом.

Так что вспоминайте другие эпизоды и других «жертв», если так охота. Это будет несложно, ведь факты никому уже не интересны, и интерпретация их давно заменила», – отметила Канделаки в Telegram-канале.

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