Хабиб Нурмагомедов обошел Бузову и Овечкина в российском Forbes

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов занял первую строчку российской версии Forbes среди 40 самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса.

Ранее список формировался на основе финансовых доходов, однако теперь также учитываются упоминания в СМИ, количество подписчиков в социальных сетях и поисковые запросы. Доход Хабиба за последний год составил 11, 5 млн долларов.

На втором месте оказалась певица и бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова с доходом в 4, 4 млн долларов. На третьем – форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его 14,5 млн долларов прибыли.

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