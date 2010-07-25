Реклама 18+
Реклама 18+

Загитова стала 33-й в рейтинге самых успешных российских звезд по версии Forbes, Медведева – 40-я

Теги бизнес сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Журнал Forbes опубликовал рейтинг сорока самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

Список составлен на основе трех критериев: дохода с июня 2018-го по май 2019-го, а также количества упоминаний в СМИ и соцсетях.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла 33-е место. За год она заработала 0,8 млн долларов, в СМИ спортсменка упоминалась 25 263 раза, в соцсетях – 268 100.

Еще одна фигуристка – Евгения Медведева – замкнула топ-40: ее доход составил 0,7 млн долларов, упоминания в СМИ – 19 369, в соцсетях – 147 800.

Возглавил рейтинг боец MMA Хабиб Нурмагомедов (11,5 млн/75 300 – СМИ/1 507 900 – соцсети).

🔥 На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписаны более 10 тысяч человек. Подписывайтесь и вы! 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться