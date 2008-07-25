Дзюба занял 9-е место в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет, Акинфеев – 15-й

Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет.

В топ-40 вошли два футболиста: нападающий Артем Дзюба и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

30-летний форвард занял 9-е место в рейтинге. Доход футболиста оценивается в 5,4 млн долларов, количество упоминаний в СМИ – 77 640, в социальных сетях – 1 358 300 раз.

33-летний Акинфеев расположился на 15-м месте с доходом в 3,5 млн долларов, в СМИ у голкипера 56 661 упоминаний, в социальных сетях – 435 900.

Место в рейтинге определялось на основе дохода за год и популярности, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Хабиб Нурмагомедов обошел Бузову и Овечкина в российском Forbes