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Дзюба занял 9-е место в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет, Акинфеев – 15-й

Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги деньги Футбол

Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет.

В топ-40 вошли два футболиста: нападающий «Зенита» Артем Дзюба и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

30-летний форвард занял 9-е место в рейтинге. Доход футболиста оценивается в 5,4 млн долларов, количество упоминаний в СМИ – 77 640, в социальных сетях – 1 358 300 раз.

33-летний Акинфеев расположился на 15-м месте с доходом в 3,5 млн долларов, в СМИ у голкипера 56 661 упоминаний, в социальных сетях – 435 900.  

Место в рейтинге определялось на основе дохода за год и популярности, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

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