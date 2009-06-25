Владимир Плющев: «Один-два совета от опытных людей – и Задоров с Панариным перестанут поддаваться влиянию пропаганды»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о критике Ти Джея Гальярди в адрес , а также о высказываниях Артемия Панарина и Никиты Задорова о законе об интернете.

– В атаке Гальярди на Нижнекамск что для вас самое показательное?

– Самое показательное то, что Гальярди – неудачник, и свои неудачи, как это и принято у слабаков, списал на всех, кроме себя. В принципе те же байки мы слышали от других хоккеистов из Северной Америки, которым здесь не удалось себя реализовать. Нужно относится к ним с юмором – и не замечать.

Но главное, на мой взгляд, то, что за каждым вот таким Гальярди стоит слабый менеджер. Который на уровне своего клуба принял неправильное решение и пригласил вот такой балласт. И если в очередном подобном интервью «правдоруба» мы сразу же будем приводить фамилию его менеджера или агента, то постепенно с ситуацией справимся. Потому что никто не захочет позориться и привозить в страну этот рисковый товар – легионеров второго сорта.

– С Гальярди и Ко все понятно. А что скажете о критике закона об интернете со стороны российских легионеров – например, Артемия Панарина из «Коламбуса» и Никиты Задорова из «Денвера»?

– Здесь история немного другая. Молодые российские ребята хотят показать, что им интересны те проблемы, которыми живет Россия. Но поскольку находятся за тысячи километров от родины, в совсем другом информационном поле, то просто поддаются на провокации.

Думаю, здесь дело легко поправимое. Один-два совета от опытных людей – и Задоров и Ко перестанут поддаваться влиянию пропаганды, – сказал Плющев.

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