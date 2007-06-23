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Андрей Назаров: «Задоров нигде ничего не добился, но ставит диагнозы лиге и стране»

Теги Коламбус Колорадо НХЛ Андрей Назаров КХЛ Артемий Панарин Никита Задоров Хоккей

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал критику КХЛ со стороны защитника «Колорадо» Никиты Задорова. 

«Понятно, что от североамериканцев можно ждать прежде всего негатив. Но зачем дурной пример берет защитник сборной России и «Колорадо» Никита Задоров – загадка!

Он неплохой игрок, силовик, учитывая нынешние реалии в НХЛ, поборется за третью пару. В наше время, когда жесткий хоккей за океаном ценился намного выше, был бы в паре первой. Но парень никогда не играл в КХЛ, нигде ничего еще не добился – и почему-то через океан громогласно ставит диагнозы своей лиге и стране. Разве это профессионализм?!

В свое время посоветовал Артемию Панарину, как в общем-то своему воспитаннику, не плевать в колодец, когда он решил из Коламбуса поучить Россию интернету. Те же слова готов повторить в адрес Задорова. НХЛ – очень жесткая лига, слезам не верит, и молодому защитнику надо быть очень внимательным и в словах, и в поступках. Иначе родной колодец может лишить тебя воды», – сказал Назаров.

Задоров о КХЛ: «Две-три команды нормально играют, остальное – подыгровка»

Задоров о Рунете: «Государство усиливает контроль, это похоже на КНДР. Надо дать людям говорить свободно, как в США»

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