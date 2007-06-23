Андрей Назаров: «Задоров нигде ничего не добился, но ставит диагнозы лиге и стране»

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал критику КХЛ со стороны защитника «Колорадо» Никиты Задорова.

«Понятно, что от североамериканцев можно ждать прежде всего негатив. Но зачем дурной пример берет защитник сборной России и «Колорадо» Никита Задоров – загадка!

Он неплохой игрок, силовик, учитывая нынешние реалии в НХЛ, поборется за третью пару. В наше время, когда жесткий хоккей за океаном ценился намного выше, был бы в паре первой. Но парень никогда не играл в КХЛ, нигде ничего еще не добился – и почему-то через океан громогласно ставит диагнозы своей лиге и стране. Разве это профессионализм?!

В свое время посоветовал Артемию Панарину, как в общем-то своему воспитаннику, не плевать в колодец, когда он решил из Коламбуса поучить Россию интернету. Те же слова готов повторить в адрес Задорова. НХЛ – очень жесткая лига, слезам не верит, и молодому защитнику надо быть очень внимательным и в словах, и в поступках. Иначе родной колодец может лишить тебя воды», – сказал Назаров.

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