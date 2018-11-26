Виталий Кравцов: «Это Дзюба у меня украл жест. Сегодня показал ему, как правильно делать»

Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов рассказал о жесте, которым отметил свой гол в ворота сборной Швейцарии (7:4) на МЧМ-2019, ставший заключительным в матче.

«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест.

Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле», – сказал Кравцов.

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МЧМ-2019. Кравцов повторил жест Дзюбы, празднуя гол в ворота Швейцарии