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    Виталий Кравцов: «Это Дзюба у меня украл жест. Сегодня показал ему, как правильно делать»

    Теги Артем Дзюба молодежная сборная России молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии Виталий Кравцов Хоккей

    Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов рассказал о жесте, которым отметил свой гол в ворота сборной Швейцарии (7:4) на МЧМ-2019, ставший заключительным в матче.  

    «Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест.

    Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле», – сказал Кравцов. 

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