  • Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров – наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»
Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров – наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»

Губерниев: Кучеров – наша главная звезда в НХЛ.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает форварда «Тампы» Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ

«Никита Кучеров – главная российская звезда в НХЛ. Он доказывает это своей стабильностью, своим редким умом. Ларионова мы называли Профессором, потому что он блестящий распасовщик, и забить мог. Кучеров такой же, он редкий умница. У Никиты шахматный склад ума, он гроссмейстер на льду. Его умение все рассчитать и разгадать замыслы соперника дорого стоит.

Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции и стабильность последних лет, Кучеров сейчас – наша главная звезда. По таланту он один из лучших крайних нападающих мира всех времен и народов», – сказал Губерниев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
Неподражаем, как флюгер и приспособленец. И это наше всё недреманое око или все ещё нет? Неужели мы обречены на бесконечное его мельтешение?
Читая комментарии губерниева человек далëкий от спорта может с уважением подумать - какой же это специалист, как тонко разбирается в любом виде спорта. А король-то голый, абсолютный профан. Однако большой мастер интриг, трепотни и оскорблений, тут ему равных нет.
Губерниева не пора ли привлечь за всю эту ласку к мужчинам? Капризов - "Капризик", Кучеров - умница... Уже его уменьшительно-ласкательные эпитеты в адрес взрослых мужиков попахивают ( а порою смердят) какой-то голубизной! Мне одному так кажется?
Новости на спортсе, 8 марта: Губерниев о Кучерове: «Наша главная звезда в НХЛ. Величие Овечкина не оспаривается – он над всеми, но Никита выделяется по стабильности, мышлению в последние сезоны».

12 марта: Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров – наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница».

Я понимаю, может ньюсмейкеры и не обязаны следить за лентой, но редакторы-то? Или это нам для закрепления материала? ))
Ну это понятно. Кучеров лучший наш хоккеист, который когда-либо играл в НХЛ.
Ответ Tungus85
Ну это понятно. Кучеров лучший наш хоккеист, который когда-либо играл в НХЛ.
Эмоции , восхищение это конечно здорово.... но время сотрет все эмоциональные высказывания, а останутся только цифры. Кучерову надо входить в 10-ку лучших бомбардиров НХЛ. Вот тогда память, и от результата никуда не денешься. А так одно бла, бла.
Интересно, губер, кроме топовых россиян, Кросби, Макдевида и Грецки - хоть одного хоккеиста знает?😄
