Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров – наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»

Губерниев: Кучеров – наша главная звезда в НХЛ.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает форварда «Тампы » Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ .

«Никита Кучеров – главная российская звезда в НХЛ. Он доказывает это своей стабильностью, своим редким умом. Ларионова мы называли Профессором, потому что он блестящий распасовщик, и забить мог. Кучеров такой же, он редкий умница. У Никиты шахматный склад ума, он гроссмейстер на льду. Его умение все рассчитать и разгадать замыслы соперника дорого стоит.

Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции и стабильность последних лет, Кучеров сейчас – наша главная звезда. По таланту он один из лучших крайних нападающих мира всех времен и народов», – сказал Губерниев.