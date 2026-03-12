  Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента ФХР.

«Переизбрание Третьяка – это признак доверия. Значит работа за предыдущий период была проделана качественная, и всех членов исполкома она удовлетворила.

Будучи работником Федерации на посту главного тренера сборной мы были в постоянном контакте с Владиславом и его опыт, поддержка и помощь в создании условий для команды были профессионально отработаны. Это сказывалось на атмосфере вокруг и внутри сборной. Совместно мы прошли очень динамичный период по возвращению команды на передовые позиции на международной арене.

Переизбрание Владислава Третьяка говорит о доверии со стороны государственных органов к нему и его деятельности на этом посту», – сказал Быков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Переизбрание говорит совсем о другом. Не будет новых людей, с новыми идеями и энергией.. Будет престарелый человек из прошлого с одним лишь желанием, чтобы его не трогали, а деньги капали.
А кто там в исполкоме сидит? Такие старые пердуны 70+?
Когда 70+ летний старик остается в кресле еще на 4 года, то это говорит только об одном - никакого развития не будет, новых идей не будет, будет только деградация, потому что человек из такого далекого прошлого нового ничего не даст, но 1/3яка все устраивает, у него все стабильно
Из Швейцарии наверное виднее)))
