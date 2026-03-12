Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента ФХР.
«Переизбрание Третьяка – это признак доверия. Значит работа за предыдущий период была проделана качественная, и всех членов исполкома она удовлетворила.
Будучи работником Федерации на посту главного тренера сборной мы были в постоянном контакте с Владиславом и его опыт, поддержка и помощь в создании условий для команды были профессионально отработаны. Это сказывалось на атмосфере вокруг и внутри сборной. Совместно мы прошли очень динамичный период по возвращению команды на передовые позиции на международной арене.
Переизбрание Владислава Третьяка говорит о доверии со стороны государственных органов к нему и его деятельности на этом посту», – сказал Быков.
Когда 70+ летний старик остается в кресле еще на 4 года, то это говорит только об одном - никакого развития не будет, новых идей не будет, будет только деградация, потому что человек из такого далекого прошлого нового ничего не даст, но 1/3яка все устраивает, у него все стабильно