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    МЧМ-2019. Кравцов повторил жест Дзюбы, празднуя гол в ворота Швейцарии

    Теги Артем Дзюба молодежная сборная России молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии Виталий Кравцов Хоккей

    Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов установил окончательный счет в матче МЧМ-2019 против Швейцарии (7:4). 

    Празднуя гол, он повторил известный жест нападающего футбольной сборной России Артема Дзюбы - отдал честь, поднеся руку к голове.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Камбэк молодежки в матче со Швейцарией. Мы транслировали его в прямом эфире 

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