МЧМ-2019. Кравцов повторил жест Дзюбы, празднуя гол в ворота Швейцарии

Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов установил окончательный счет в матче МЧМ-2019 против Швейцарии (7:4).

Празднуя гол, он повторил известный жест нападающего футбольной сборной России Артема Дзюбы - отдал честь, поднеся руку к голове.

4:7 – Виталий Кравцов! Костин протащил шайбу на чужой пятак, Денисенко попытался забить в упор, но повезло Кравцову – на отскоке в центр!🇷🇺 pic.twitter.com/jrd7ekdoA7