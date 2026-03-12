ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым на год – до конца сезона-2026/27. У 22-летнего форварда 23 (13+10) очка в 41 матче дебютного сезона за армейцев

ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым на год.

Новое соглашение действует до конца сезона-2026/27.

22-летний форвард проводит свой первый сезон в составе армейцев. В текущем сезоне на его счету 23 (13+10) очка в 41 матче.

Всего в КХЛ у Бучельникова 108 (42+66) очков в 171 матче.