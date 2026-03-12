ЦСКА продлил контракт с Бучельниковым на год – до конца сезона-2026/27. У 22-летнего форварда 23 (13+10) очка в 41 матче дебютного сезона за армейцев
Дмитрий Бучельников продлил контракт с ЦСКА на один год, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение действует до конца сезона-2026/27.
22-летний форвард проводит свой первый сезон в составе армейцев. В текущем сезоне на его счету 23 (13+10) очка в 41 матче.
Всего в КХЛ у Бучельникова 108 (42+66) очков в 171 матче.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
6 комментариев
Пацан решил в НХЛ не ехать? В СЛБ сейчас все условия для нормальной адаптации к лиге
Ну и хорошо!
Надо было 3х-й подписывать Есман плохо сработал
Какие условия? Одна из сильнейших команд концовки прошлой регулярки, без шансов готовы обменять всех, даже Кайру.
