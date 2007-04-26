Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кошечкин будет основным вратарем сборной России на ЧМ-2018

    Теги Металлург Мг Евротур Сборная России по хоккею Василий Кошечкин Рашит Давыдов Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Шведские игры Игорь Шестеркин ЧМ-2018 Хоккей

    Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин, скорее всего, будет первым номером сборной России на ЧМ-2018.

    «Кошечкин сыграет сегодня с финнами. Он сыграет как минимум в двух матчах этапа Евротура. Соответственно, Игорь Шестеркин – в одном.

    Думаю, Кошечкин – главный претендент на роль первого вратаря сборной на чемпионате мира», – сказал тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.

    Сборная России в четверг проведет в Хельсинки вынесенный матч шведского этапа Евротура против команды Финляндии. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться