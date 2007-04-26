Кошечкин будет основным вратарем сборной России на ЧМ-2018

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин, скорее всего, будет первым номером сборной России на .

«Кошечкин сыграет сегодня с финнами. Он сыграет как минимум в двух матчах этапа . Соответственно, Игорь Шестеркин – в одном.

Думаю, Кошечкин – главный претендент на роль первого вратаря сборной на чемпионате мира», – сказал тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.

Сборная России в четверг проведет в Хельсинки вынесенный матч шведского этапа Евротура против команды Финляндии. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.