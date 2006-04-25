Фетисов об отказах финских игроков НХЛ от ЧМ: «Возможно, они больше не патриотичны. В России ситуация противоположная»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о нежелании многих финских игроков участвовать в чемпионате мира.

«Возможно, финские игроки больше не патриотичны, как этого хотелось бы людям в Финляндии. В России ситуация противоположная.

Все российские игроки из НХЛ хотят играть за сборную, если нет травм или каких-то серьезных личных обстоятельств.

Я знаю, что у игроков бывают разногласия с тренерами, но это втопростепенно. Гораздо важнее сама возможность носить свитер, на котором написано название страны», – считает Фетисов.