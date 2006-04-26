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    Зайцев вызван в сборную России на ЧМ-2018

    Теги Сборная России по хоккею Торонто НХЛ Никита Зайцев ЧМ-2018 Хоккей

    Тренерский штаб сборной России вызвал защитника «Торонто» Никиту Зайцева на ЧМ-2018.

    Накануне канадский клуб завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Бостону» в первом раунде (3-4 в серии).

    В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Зайцев принял участие в 60 матчах, набрав 13 (5+8) очков при 31 минуте штрафного времени и показателе полезности «+8».

    В плей-офф защитник провел все 7 игр, отметившись двумя результативными передачами, заработав одно двухминутное удаление. Его показатель полезности в Кубке Стэнли был равен «-3».

    Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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