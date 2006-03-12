Евгений Зимин: «Квартальнов упростил игру «Локомотива», еще более примитивный хоккей ставит «Торпедо» Скудра»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился впечатлениями от старта серии плей-офф — «Торпедо» (2-0).

«Очень тяжело идет серия – один гол за период, постоянная борьба, стыки, забросы и пробросы.Тренер Дмитрий Квартальнов, нет сомнений, дает результат, но сначала он упростил игру .

А теперь продолжает свое дело в другом традиционно игровом клубе – «Локомотиве». Идет все это не просто.

Еще более примитивный хоккей в последние годы ставит Нижнему Новгороду Петерис Скудра. Честно скажу, смотреть такую серию лично мне, человеку советского хоккея, крайне тяжело.

И это не брюзжание, а констатация факта», – сказал Зимин.