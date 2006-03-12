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    Евгений Зимин: «Квартальнов упростил игру «Локомотива», еще более примитивный хоккей ставит «Торпедо» Скудра»

    Теги ЦСКА Локомотив Торпедо Петерис Скудра Дмитрий Квартальнов Евгений Зимин КХЛ Кубок Гагарина

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился впечатлениями от старта серии плей-офф «Локомотив» — «Торпедо» (2-0).

    «Очень тяжело идет серия – один гол за период, постоянная борьба, стыки, забросы и пробросы.Тренер Дмитрий Квартальнов, нет сомнений, дает результат, но сначала он упростил игру ЦСКА.

    А теперь продолжает свое дело в другом традиционно игровом клубе – «Локомотиве». Идет все это не просто.

    Еще более примитивный хоккей в последние годы ставит Нижнему Новгороду Петерис Скудра. Честно скажу, смотреть такую серию лично мне, человеку советского хоккея, крайне тяжело.

    И это не брюзжание, а констатация факта», – сказал Зимин.

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