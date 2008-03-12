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    Дмитрий Квартальнов: «Локомотив» опять первым пропустил. Надо что-то пересмотреть»

    Теги Локомотив Торпедо Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина Павел Коледов Никита Черепанов

    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы над «Торпедо» (2:1, 2-0 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Очень тяжелая игра для нас. Опять первыми пропустили, надо что-то пересмотреть.

    Понимаем, что впереди выезд. В Нижнем Новгороде площадка меньше, поэтому агрессии будет еще больше. Равная борьба, нам в конце повезло с голом.

    – Коледов не вернулся в игру. У него что-то серьезное?

    – Думаю, что да. Точная информация будет завтра, сейчас проходит обследование.

    – Когда Черепанов получил десятиминутный штраф, насколько тяжело было доигрывать такую концовку в пять защитников?

    – Мы к этому готовы, ребята к этому готовы. Ничего страшного, это нормально.

    – Фактор усталости и второй игры за два дня сказался на действиях в большинстве, в том числе, по ходу большого штрафа у гостей?

    – Нам нужно что-то поменять, «Торпедо» нас тоже разбирает, – сказал Квартальнов.

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