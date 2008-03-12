Дмитрий Квартальнов: «Локомотив» опять первым пропустил. Надо что-то пересмотреть»

Главный тренер Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы над (2:1, 2-0 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Очень тяжелая игра для нас. Опять первыми пропустили, надо что-то пересмотреть.

Понимаем, что впереди выезд. В Нижнем Новгороде площадка меньше, поэтому агрессии будет еще больше. Равная борьба, нам в конце повезло с голом.

– Коледов не вернулся в игру. У него что-то серьезное?

– Думаю, что да. Точная информация будет завтра, сейчас проходит обследование.

– Когда Черепанов получил десятиминутный штраф, насколько тяжело было доигрывать такую концовку в пять защитников?

– Мы к этому готовы, ребята к этому готовы. Ничего страшного, это нормально.

– Фактор усталости и второй игры за два дня сказался на действиях в большинстве, в том числе, по ходу большого штрафа у гостей?

– Нам нужно что-то поменять, «Торпедо» нас тоже разбирает, – сказал Квартальнов.