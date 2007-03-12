Дмитрий Квартальнов: «В первом матче сказывались нервы. Мы можем занести в актив второй и третий периоды»

Главный тренер Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над « (2:1, 1-0 в серии) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.

– Трудный матч. Равный. Мы можем занести в актив второй период и третий, когда оборонялись.

На последнем рубеже Мурыгин сыграл неплохо, вообще вратари действовали хорошо. В первой встрече сказывались нервы.

Большинства много, забили в большинстве, но оно все равно оставляет желать лучшего.

– Согласны ли, что в первом периоде «Локомотиву» не хватало монументальности?

– Согласен.

– Вы сильно рисковали, оставляя в запасе Кадейкина и Картаева и выпуская дебютантов?

– У нас все в обойме. Все, кто готов играть, будут играть, – заявил Квартальнов.