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    Дмитрий Квартальнов: «В первом матче сказывались нервы. Мы можем занести в актив второй и третий периоды»

    Теги Локомотив Торпедо Дмитрий Квартальнов Алексей Мурыгин КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1, 1-0 в серии) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.

    – Трудный матч. Равный. Мы можем занести в актив второй период и третий, когда оборонялись.

    На последнем рубеже Мурыгин сыграл неплохо, вообще вратари действовали хорошо. В первой встрече сказывались нервы.

    Большинства много, забили в большинстве, но оно все равно оставляет желать лучшего. 

    – Согласны ли, что в первом периоде «Локомотиву» не хватало монументальности?

    – Согласен.

    – Вы сильно рисковали, оставляя в запасе Кадейкина и Картаева и выпуская дебютантов?

    – У нас все в обойме. Все, кто готов играть, будут играть, – заявил Квартальнов.

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