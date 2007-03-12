Петерис Скудра: «2:10 по минутам чистых удалений. Неудивительно, но уникально по такой игре»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказался после поражения от «Локомотива» (1:2, 0-1 в серии) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
– Хороший, боевой, ровный матч. Много моментов у обеих команд.
Единственно, конечно, 2:10 по чистым минутам удалений. Неудивительно, но уникально при такой игре.
Кроме потери концентрации в нескольких моментах, я целиком доволен, как сыграли ребята.
При счете 1:1 были ключевые моменты, когда мы не использовали свои шансы. Хороший, зрелищный матч.
– Показалось, что у «Торпедо» были необязательные удаления в зоне атаки?
– Да, в паре моментов была потеря концентрации, – сказал Скудра.