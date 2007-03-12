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    Петерис Скудра: «2:10 по минутам чистых удалений. Неудивительно, но уникально по такой игре»

    Теги Локомотив Торпедо Петерис Скудра КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказался после поражения от «Локомотива» (1:2, 0-1 в серии) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.

    – Хороший, боевой, ровный матч. Много моментов у обеих команд.

    Единственно, конечно, 2:10 по чистым минутам удалений. Неудивительно, но уникально при такой игре.

    Кроме потери концентрации в нескольких моментах, я целиком доволен, как сыграли ребята.

    При счете 1:1 были ключевые моменты, когда мы не использовали свои шансы. Хороший, зрелищный матч.

    – Показалось, что у «Торпедо» были необязательные удаления в зоне атаки?

    – Да, в паре моментов была потеря концентрации, – сказал Скудра.

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