Петерис Скудра: «2:10 по минутам чистых удалений. Неудивительно, но уникально по такой игре»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказался после поражения от (1:2, 0-1 в серии) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.

– Хороший, боевой, ровный матч. Много моментов у обеих команд.

Единственно, конечно, 2:10 по чистым минутам удалений. Неудивительно, но уникально при такой игре.

Кроме потери концентрации в нескольких моментах, я целиком доволен, как сыграли ребята.

При счете 1:1 были ключевые моменты, когда мы не использовали свои шансы. Хороший, зрелищный матч.

– Показалось, что у были необязательные удаления в зоне атаки?

– Да, в паре моментов была потеря концентрации, – сказал Скудра.