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    Петерис Скудра: «Надеюсь, в «Торпедо» нет слабохарактерных ребят. Слабым не место в плей-офф»

    Теги Локомотив Торпедо Петерис Скудра КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2, 0-2 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Похожий матч, ровный. С нашей стороны чувствовалось, что вторая игра подряд, много технического брака.

    Сражались до конца, «Локомотив» забил в концовке. Едем домой.

    – Ваша команда играла жестко в первом периоде. Это была ваша установка?

    – Обе команды играют в силовой хоккей. «Локомотив» – габаритная команда. Не думаю, что мы бьем больше соперника.

    Много жестких моментов, и в первой игре схожие эпизоды были. Ничего нового, ребята сражаются.

    – Сегодня соотношение удалений уже в другую сторону. Но с большинством опять не все хорошо. В чем причина?

    – Как я уже сказал, было много технического брака, это в первую очередь сказывается на игре в большинстве.

    Пас, последний пас, последний бросок – в этих компонентах было очень низкое качество. Не использовали пару моментов, но и «Локомотив» сыграл хорошо.

    – У «Локомотива» появились новые игроки. Не было желания свежести добавить?

    – Перед сегодняшней игрой не было. Посмотрим, проанализируем ситуацию перед третьей игрой в Нижнем Новгороде.

    – Два поражения в одну шайбу – серькзный удар по психологии. Как сейчас себя чувствуют игроки?

    – Слабым не место в плей-офф. Надеюсь, у меня в команде нет слабохарактерных ребят, – заявил Скудра.

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