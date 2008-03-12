Петерис Скудра: «Надеюсь, в «Торпедо» нет слабохарактерных ребят. Слабым не место в плей-офф»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от (1:2, 0-2 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Похожий матч, ровный. С нашей стороны чувствовалось, что вторая игра подряд, много технического брака.

Сражались до конца, «Локомотив» забил в концовке. Едем домой.

– Ваша команда играла жестко в первом периоде. Это была ваша установка?

– Обе команды играют в силовой хоккей. «Локомотив» – габаритная команда. Не думаю, что мы бьем больше соперника.

Много жестких моментов, и в первой игре схожие эпизоды были. Ничего нового, ребята сражаются.

– Сегодня соотношение удалений уже в другую сторону. Но с большинством опять не все хорошо. В чем причина?

– Как я уже сказал, было много технического брака, это в первую очередь сказывается на игре в большинстве.

Пас, последний пас, последний бросок – в этих компонентах было очень низкое качество. Не использовали пару моментов, но и «Локомотив» сыграл хорошо.

– У «Локомотива» появились новые игроки. Не было желания свежести добавить?

– Перед сегодняшней игрой не было. Посмотрим, проанализируем ситуацию перед третьей игрой в Нижнем Новгороде.

– Два поражения в одну шайбу – серькзный удар по психологии. Как сейчас себя чувствуют игроки?

– Слабым не место в плей-офф. Надеюсь, у меня в команде нет слабохарактерных ребят, – заявил Скудра.