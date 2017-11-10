Даррен Дрегер: «Если КХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, ИИХФ применит санкции»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился мнением о том, что может не отпустить игроков на Олимпиаду, если Россию не пустят на Игры-2018.

«Сборные Канады и США очень обеспокоены. В их олимпийских составах есть игроки, выступающие в .

не хочет останавливаться на время проведения Олимпиады. Есть угроза бойкота со стороны России.

Будет встреча с МОК. Мне сказали, что она состоится в начале декабря. Если КХЛ не отпустит определенных игроков, вмешается .

Они применят все возможные санкции. Так что более вероятно, что хоккеисты из КХЛ, смогут принять участие в Играх-2018», – сказал Дрегер.

КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, если там не будет России. Это вообще возможно?