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    Владислав Третьяк: «Овечкин будет депутатом, если его выберет народ. Хотя в столовой в Думе мало кормят»

    Теги Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика

    Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о создании нападающим «Вашингтона» и сборной России Александром Овечкиным движения в поддержку президента России Владимира Путина.

    «Политическое будущее Овечкина? Мы всегда готовы. Если его народ выберет, будет депутатом.

    Хотя в столовой там (в Думе) мало кормят, с другой стороны мне хватает.

    Предложений вступить (в Putin Team) не поступало. В любом случае надо посмотреть, чем они будут заниматься.

    Зарплаты мне не надо, работаем мы бесплатно», – сказал Третьяк.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    Они первыми вступили в Putin Team

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