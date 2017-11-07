Владислав Третьяк: «Овечкин будет депутатом, если его выберет народ. Хотя в столовой в Думе мало кормят»

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о создании нападающим и сборной России Александром Овечкиным движения в поддержку президента России Владимира Путина.

«Политическое будущее Овечкина? Мы всегда готовы. Если его народ выберет, будет депутатом.

Хотя в столовой там (в Думе) мало кормят, с другой стороны мне хватает.

Предложений вступить (в Putin Team) не поступало. В любом случае надо посмотреть, чем они будут заниматься.

Зарплаты мне не надо, работаем мы бесплатно», – сказал Третьяк.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

Они первыми вступили в Putin Team