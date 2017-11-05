Александр Овечкин: «Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого»

Нападающий «Вашингтона» записал видеопоздравление с Днем народного единства.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем народного единства – нашим общим праздником. Желаю удачи, добра, мира и счастья. Хотел быть с вами, но идет регулярный чемпионат НХЛ.

Я присоединяюсь к вам из и всем сердцем сейчас с вами. Этот праздник очень важен для нашей страны и нашего народа. Наша сила – сила России – в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого – Putin Team. С праздником народного единства, друзья», – сказал Овечкин.

Когда хочешь быть со всеми в Москве, но вот черт — не получается 🤣 pic.twitter.com/qVBpe6g13M — Рустем Адагамов (@adagamov) 5 ноября 2017 г.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

Они первыми вступили в Putin Team