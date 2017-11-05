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    Александр Овечкин: «Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого»

    Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин Владимир Путин политика

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал видеопоздравление с Днем народного единства.

    «Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем народного единства – нашим общим праздником. Желаю удачи, добра, мира и счастья. Хотел быть с вами, но идет регулярный чемпионат НХЛ.

    Я присоединяюсь к вам из Вашингтона и всем сердцем сейчас с вами. Этот праздник очень важен для нашей страны и нашего народа. Наша сила – сила России – в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого – Putin Team. С праздником народного единства, друзья», – сказал Овечкин.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    Они первыми вступили в Putin Team

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    А вы бы вступили в Putin Team?

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    • Нет, но за Путина бы проголосовал
      12%
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