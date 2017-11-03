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    Илья Брызгалов: «После истории с Шипачевым в НХЛ скажут: е-мое, хорошо, что русских нет у нас»

    Теги Монреаль Клод Жюльен Илья Брызгалов НХЛ Вадим Шипачев Вегас Алекс Гальченюк Дэн Мильштейн

    Бывший вратарь «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» Илья Брызгалов в интервью заявил, что не сталкивался с русофобией в НХЛ.

    – Агент Дэн Мильштейн сказал, что якобы Клод Жюльен – русофоб, поэтому в «Монреале» не осталось русских, а Гальченюк играет в четвертой тройке, хотя он выступает за сборную США. Сталкивались с русофобией?

    – Не помню такого. Я, по-моему, не сталкивался никогда с таким. У меня могли быть разногласия с тренерским штабом по каким-то эпизодам непосредственно хоккейным, но чтобы именно русофобия – нет.

    – В некоторых клубах предпочитают избегать русских.

    – Ну так посмотрите на Вадима Шипачева! Вот вам хороший пример. Они сейчас скажут: е-мое, хорошо, что их нет у нас. А то такого же подписали бы – ну его на фиг.

    – У «Вегаса» все вратари переломались. Шанс для вас?

    – Да мне каждый день люди в твиттер пишут. Держут пальцы скрещенными, чтобы меня подписали. Да куда – я уже третий год вне игры. Чтобы мне подготовиться…

    Когда я подготовлюсь, они уже все втроем выздоровеют эти голкиперы. А вот тренером вратарей в «Вегасе» – я бы с удовольствием. В Вегасе же! – сказал Брызгалов.

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