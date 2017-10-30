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    SinBin: «Вегас» дисквалифицировал Шипачева без сохранения зарплаты

    Теги НХЛ Вадим Шипачев Вегас

    «Вегас» дисквалифицировал нападающего Вадима Шипачева без сохранения заработной платы. Об этом сообщает SinBin Vegas.

    Игрок отстранен за то, что он покинул расположение фарм-клуба «рыцарей». Ранее Шиапчев должен был провести матч за «Чикаго Вулвс» в АХЛ. Однако он вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьей.

    Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока он не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

    Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?

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