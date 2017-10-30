SinBin: «Вегас» дисквалифицировал Шипачева без сохранения зарплаты

дисквалифицировал нападающего Вадима Шипачева без сохранения заработной платы. Об этом сообщает SinBin Vegas.

Игрок отстранен за то, что он покинул расположение фарм-клуба «рыцарей». Ранее Шиапчев должен был провести матч за «Чикаго Вулвс» в АХЛ. Однако он вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьей.

Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока он не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?