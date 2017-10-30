Леонид Вайсфельд: «Кто же не заинтересован в Шипачеве?»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал трансферные слухи вокруг уфимского клуба.
– В СМИ появилась информация, что защитник Максим Гончаров может покинуть «Салават Юлаев». Это так?
– Откуда вы взяли? Это неправда. Гончаров поехал с командой на выезд.
– Вы заинтересованы в подписании Вадима Шипачева в случае расторжения контракта с «Вегасом»?
– Кто же не заинтересован? Не знаю, будем ли мы бороться. Посмотрим, как будут развиваться события.
– Игорь Григоренко входит в сферу ваших интересов?
– Точно нет, – сказал Вайсфельд.
Ранее «Вегас» дисквалифицировал Шипачева, что он покинул расположение фарм-клуба «рыцарей». Ранее он должен был провести матч за «Чикаго Вулвс» в АХЛ. Однако форвард вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьей.
Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока он не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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