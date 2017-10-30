Леонид Вайсфельд: «Кто же не заинтересован в Шипачеве?»

Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал трансферные слухи вокруг уфимского клуба.

– В СМИ появилась информация, что защитник может покинуть «Салават Юлаев». Это так?

– Откуда вы взяли? Это неправда. Гончаров поехал с командой на выезд.

– Вы заинтересованы в подписании Вадима Шипачева в случае расторжения контракта с ?

– Кто же не заинтересован? Не знаю, будем ли мы бороться. Посмотрим, как будут развиваться события.

– входит в сферу ваших интересов?

– Точно нет, – сказал Вайсфельд.

Ранее «Вегас» дисквалифицировал Шипачева, что он покинул расположение фарм-клуба «рыцарей». Ранее он должен был провести матч за «Чикаго Вулвс» в АХЛ. Однако форвард вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьей.

Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока он не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?