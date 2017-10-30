Геннадий Тимченко: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России»

Член правления ФХР Геннадий Тимченко поделился мнением о ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым, который не попадает в основной состав .

«Свой выбор Шипачев сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в , что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде.

Мы с ним долго беседовали и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация – это теперь его головная боль и его проблема.

Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России», – пояснил Тимченко.

Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?