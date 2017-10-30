Геннадий Тимченко: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России»
Член правления ФХР Геннадий Тимченко поделился мнением о ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым, который не попадает в основной состав «Вегаса».
«Свой выбор Шипачев сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде.
Мы с ним долго беседовали и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация – это теперь его головная боль и его проблема.
Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России», – пояснил Тимченко.
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