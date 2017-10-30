Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Тимченко: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России»

    Теги сборная России НХЛ Вадим Шипачев Вегас олимпийский хоккейный турнир Геннадий Тимченко

    Член правления ФХР Геннадий Тимченко поделился мнением о ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым, который не попадает в основной состав «Вегаса».

    «Свой выбор Шипачев сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде.

    Мы с ним долго беседовали и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация – это теперь его головная боль и его проблема.

    Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России», – пояснил Тимченко.

    Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться