НХЛ. «Тампа» против «Флориды», «Вегас» в гостях у «Далласа», «Коламбус» примет «Айлендерс»
В регулярном чемпионате НХЛ состоится 3 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 7 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 7 октября, 03.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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