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    НХЛ. «Тампа» против «Флориды», «Вегас» в гостях у «Далласа», «Коламбус» примет «Айлендерс»

    Теги результаты Айлендерс Тампа-Бэй Флорида Коламбус Даллас НХЛ Вегас

    В регулярном чемпионате НХЛ состоится 3 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Коламбус – Айлендерс
    Дата проведения
    7 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Флорида
    Дата проведения
    7 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Вегас
    Дата проведения
    7 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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