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    Олег Знарок о том, может ли СКА выиграть все матчи в регулярном чемпионате: «Дальше»

    Теги Локомотив СКА Олег Знарок КХЛ Сергей Плотников Никита Гусев Александр Барабанов

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче регулярного чемпионате КХЛ.

    – На самом деле, тяжелая игра – могла повернуться в любую сторону, особенно в первом периоде. Потом просто доигрывали и все.

    Соперник – хорошая команда, быстрая, перебросали нас сегодня, на равных сыграли на вбрасываниях, а по броскам, блокированным броскам и единоборствам мы уступили. Тяжелая игра, нас с победой, двигаемся дальше.

    – Ваша команда способна выиграть все матчи в «регулярке»?

    – Дальше.

    – С чем связана рокировка Плотникова на Барабанова?

    – Они уже наигрались в этом звене, решили что-то изменить.

    Никиту Гусева ждут какие-то бонусы, похвала клуба за покер?

    – Поаплодировали, вот и все, – заявил Знарок.

    СКА выиграл 17-й матч подряд. До повторения рекорда КХЛ осталась одна победа

    Форвард СКА Гусев сделал покер в матче с «Локомотивом»

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