Олег Знарок о том, может ли СКА выиграть все матчи в регулярном чемпионате: «Дальше»
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче регулярного чемпионате КХЛ.
– На самом деле, тяжелая игра – могла повернуться в любую сторону, особенно в первом периоде. Потом просто доигрывали и все.
Соперник – хорошая команда, быстрая, перебросали нас сегодня, на равных сыграли на вбрасываниях, а по броскам, блокированным броскам и единоборствам мы уступили. Тяжелая игра, нас с победой, двигаемся дальше.
– Ваша команда способна выиграть все матчи в «регулярке»?
– Дальше.
– С чем связана рокировка Плотникова на Барабанова?
– Они уже наигрались в этом звене, решили что-то изменить.
– Никиту Гусева ждут какие-то бонусы, похвала клуба за покер?
– Поаплодировали, вот и все, – заявил Знарок.
СКА выиграл 17-й матч подряд. До повторения рекорда КХЛ осталась одна победа
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