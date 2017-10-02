Олег Знарок о том, может ли СКА выиграть все матчи в регулярном чемпионате: «Дальше»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче регулярного чемпионате .

– На самом деле, тяжелая игра – могла повернуться в любую сторону, особенно в первом периоде. Потом просто доигрывали и все.

Соперник – хорошая команда, быстрая, перебросали нас сегодня, на равных сыграли на вбрасываниях, а по броскам, блокированным броскам и единоборствам мы уступили. Тяжелая игра, нас с победой, двигаемся дальше.

– Ваша команда способна выиграть все матчи в «регулярке»?

– Дальше.

– С чем связана рокировка Плотникова на Барабанова?

– Они уже наигрались в этом звене, решили что-то изменить.

– ждут какие-то бонусы, похвала клуба за покер?

– Поаплодировали, вот и все, – заявил Знарок.

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