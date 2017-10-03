Квартальнов, вероятно, возглавит «Локомотив»
Дмитрий Квартальнов может занять должность главного тренера «Локомотива».
Ярославский клуб ранее официально сообщил об увольнении Алексея Кудашова, под руководством которого команда потерпела 5 поражений подряд в последних матчах.
Переговоры с Квартальновым еще продолжаются, но о назначении может быть объявлено уже в ближайшее время.
Квартальнов ранее работал в КХЛ с «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА. Московский клуб прекратил сотрудничество с тренером по окончании прошлого сезона.
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