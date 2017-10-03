Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Квартальнов, вероятно, возглавит «Локомотив»

    Теги Локомотив возможные переходы Дмитрий Квартальнов КХЛ

    Дмитрий Квартальнов может занять должность главного тренера «Локомотива».

    Ярославский клуб ранее официально сообщил об увольнении Алексея Кудашова, под руководством которого команда потерпела 5 поражений подряд в последних матчах.

    Переговоры с Квартальновым еще продолжаются, но о назначении может быть объявлено уже в ближайшее время.

    Квартальнов ранее работал в КХЛ с «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА. Московский клуб прекратил сотрудничество с тренером по окончании прошлого сезона.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться