Михайлов о низкой посещаемости матчей ЦСКА: «У нас такой сдержанный болельщик, что не всегда ходит»
Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил старт команды в сезоне, а также высказался о посещаемости матчей.
О посещаемости
«Я разочарован, что так мало ходит. Но это не говорит, что команда плохая. У нас такой сдержанный болельщик, что он не всегда ходит на игры.
И потом, проблемы проехать на машине – с парковками, места не хватает... Не просто так».
«Не скажу, что старт был отличным. Хорошим. Это закономерно, потому что команда практически делается с нуля, не вся, 50% игроков.
В этом году проделана очень хорошая системная работа, мы пригласили выступать за ЦСКА игроков, которые являлись кандидатами в национальную сборную.
Постарались в интересах сборной пригласить ребят из НХЛ. Это все надо переварить, нужно время».
«Капризов – главная звезда КХЛ? По прошлому году – да. И, думаю, что в этом году он будет одним из лидеров. Он самый молодой, самый перспективный на сегодняшний день».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.