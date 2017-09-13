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    Михайлов о низкой посещаемости матчей ЦСКА: «У нас такой сдержанный болельщик, что не всегда ходит»

    Теги ЦСКА болельщики Борис Михайлов КХЛ Кирилл Капризов

    Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил старт команды в сезоне, а также высказался о посещаемости матчей.

    О посещаемости

    «Я разочарован, что так мало ходит. Но это не говорит, что команда плохая. У нас такой сдержанный болельщик, что он не всегда ходит на игры.

    И потом, проблемы проехать на машине – с парковками, места не хватает... Не просто так».

    О старте сезона

    «Не скажу, что старт был отличным. Хорошим. Это закономерно, потому что команда практически делается с нуля, не вся, 50% игроков.

    В этом году проделана очень хорошая системная работа, мы пригласили выступать за ЦСКА игроков, которые являлись кандидатами в национальную сборную.

    Постарались в интересах сборной пригласить ребят из НХЛ. Это все надо переварить, нужно время».

    О Капризове

    «Капризов – главная звезда КХЛ? По прошлому году – да. И, думаю, что в этом году он будет одним из лидеров. Он самый молодой, самый перспективный на сегодняшний день».

    У ЦСКА много денег, но мало зрителей. Что не так?

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