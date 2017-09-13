Михайлов о низкой посещаемости матчей ЦСКА: «У нас такой сдержанный болельщик, что не всегда ходит»

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил старт команды в сезоне, а также высказался о посещаемости матчей.

О посещаемости

«Я разочарован, что так мало ходит. Но это не говорит, что команда плохая. У нас такой сдержанный болельщик, что он не всегда ходит на игры.

И потом, проблемы проехать на машине – с парковками, места не хватает... Не просто так».

О старте сезона

«Не скажу, что старт был отличным. Хорошим. Это закономерно, потому что команда практически делается с нуля, не вся, 50% игроков.

В этом году проделана очень хорошая системная работа, мы пригласили выступать за ЦСКА игроков, которые являлись кандидатами в национальную сборную.

Постарались в интересах сборной пригласить ребят из НХЛ. Это все надо переварить, нужно время».

О Капризове

«Капризов – главная звезда КХЛ? По прошлому году – да. И, думаю, что в этом году он будет одним из лидеров. Он самый молодой, самый перспективный на сегодняшний день».

У ЦСКА много денег, но мало зрителей. Что не так?