Пресс-атташе ЦСКА о низкой посещаемости: «У нас новый отдел маркетинга. Но какие-то результаты будут через год»

Глава пресс-службы ЦСКА Владимир Герасимов рассказал о ситуации с невысокой посещаемостью домашних матчей команды в КХЛ.

– У нас сейчас новый отдел маркетинга. Но какие-то результаты будут через год.

– Надо работать с болельщиками.

– Мы стараемся, делаем многое, но есть субъективные причины, по которым на игры мало ходят. И цена билетов – не главный, – заявил Герасимов.

Отметим, что на вчерашнем матче с «Сибирью» присутствовало 3763 зрителя.

Пресс-атташе ЦСКА в 2016 году: «Болельщики абонементы купили, а не ходят. Лето, дачи, картошка»