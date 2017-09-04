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    Пресс-атташе ЦСКА о низкой посещаемости: «У нас новый отдел маркетинга. Но какие-то результаты будут через год»

    Теги ЦСКА болельщики Владимир Герасимов КХЛ

    Глава пресс-службы ЦСКА Владимир Герасимов рассказал о ситуации с невысокой посещаемостью домашних матчей команды в КХЛ. 

    – У нас сейчас новый отдел маркетинга. Но какие-то результаты будут через год.

    – Надо работать с болельщиками.

    – Мы стараемся, делаем многое, но есть субъективные причины, по которым на игры мало ходят. И цена билетов – не главный, – заявил Герасимов. 

    Отметим, что на вчерашнем матче с «Сибирью» присутствовало 3763 зрителя. 

    Пресс-атташе ЦСКА в 2016 году: «Болельщики абонементы купили, а не ходят. Лето, дачи, картошка»

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