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    Овечкин о Глаголевой: «Мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний. Любил и буду любить»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал дань памяти народной артистке РФ Вере Глаголевой.

    Вера Глаголева скончалась в среду на 62-м году жизни, в субботу она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Глаголева приходилась Овечкину тещей – хоккеист женат на дочери актрисы Анастасии Шубской.

    «Наша любимая, моя любимая Вера Витальевна! Мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний, СМС о том, кто как сыграл. Вы останетесь у меня в сердце навсегда! Люблю и буду любить!» – написал Овечкин в инстаграме. 

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