Овечкин о Глаголевой: «Мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний. Любил и буду любить»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал дань памяти народной артистке РФ Вере Глаголевой.

Вера Глаголева скончалась в среду на 62-м году жизни, в субботу она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Глаголева приходилась Овечкину тещей – хоккеист женат на дочери актрисы Анастасии Шубской.

«Наша любимая, моя любимая Вера Витальевна! Мне будет не хватать ваших эмоций, азарта, переживаний, СМС о том, кто как сыграл. Вы останетесь у меня в сердце навсегда! Люблю и буду любить!» – написал Овечкин в инстаграме.