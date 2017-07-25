Сегодня форвард Данис Зарипов («Ак Барс»), а также защитники Дерек Смит («Медвешчак») и Андрей Конев («Адмирал») были дисквалифицированы за применение допинга.

По информации «БИЗНЕС Online», в этом списке не хватает еще одного игрока. На допинге был пойман хоккеист и сборной России, чья фамилия не называется.

Игрок отделался «первым и последним» предупреждением.

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?