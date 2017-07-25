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    «БИЗНЕС Online»: игрок СКА и сборной России был пойман на допинге, но отделался предупреждением

    Теги СКА сборная России допинг КХЛ

    Сегодня форвард Данис Зарипов («Ак Барс»), а также защитники Дерек Смит («Медвешчак») и Андрей Конев («Адмирал») были дисквалифицированы за применение допинга.

    По информации «БИЗНЕС Online», в этом списке не хватает еще одного игрока. На допинге был пойман хоккеист СКА и сборной России, чья фамилия не называется.

    Игрок отделался «первым и последним» предупреждением.

    Зарипов попался на допинге. Как это возможно?

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    • Закончит карьеру
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    • Уедет в Америку
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    • Вернется через два года
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