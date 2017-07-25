«БИЗНЕС Online»: игрок СКА и сборной России был пойман на допинге, но отделался предупреждением
Сегодня форвард Данис Зарипов («Ак Барс»), а также защитники Дерек Смит («Медвешчак») и Андрей Конев («Адмирал») были дисквалифицированы за применение допинга.
По информации «БИЗНЕС Online», в этом списке не хватает еще одного игрока. На допинге был пойман хоккеист СКА и сборной России, чья фамилия не называется.
Игрок отделался «первым и последним» предупреждением.
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