Геннадий Величкин о допинге Зарипова: «Знали мы, КХЛ, ФХР, ИИХФ, «Ак Барс». Ждали предупреждения, но его дисквалифицировали»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин раскрыл детали двухлетней дисквалификации за допинг форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова .
«Это все случилось перед плей-офф. Нам пришло сообщение от ИИХФ через WADA, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфедрин. Этот препарат позволяет лучше дышать, но якобы еще нашли мочегонное средство в минимальном количестве.
Мы ждали решения несколько дней, после чего нам сказали, что это не является страшным нарушением, и разрешили Данису играть.
Об этом знали все: мы, лига, ФХР, ИИХФ. Мы боролись за него, создали группу, собрали все документы.
Мы думали и были готовы подписать контракт, но к нам обратился «Ак Барс». «Ак Барс» знал про эту ситуацию, это доказывает, что все мы понимали, что ничего страшного в этом нет.
Ждали предупреждения, но получилась жесткая дисквалификация», – сказал Величкин.
По словам Величкина, «Ак Барс» и «Магнитка» совместно подадут апелляцию на дисквалификацию Зарипова.
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