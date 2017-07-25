Данис Зарипов о допинге: «Это все могло попасть в организм с едой»
Нападающий Данис Зарипов после дисквалификации на два года за употребление допинга предположил, как вещества могли попасть в его организм.
«Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца. Никогда в жизни не употреблял допинг.
Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием.
Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг», – сказал Зарипов.
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