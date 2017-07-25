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    Данис Зарипов о допинге: «Это все могло попасть в организм с едой»

    Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов допинг КХЛ

    Нападающий Данис Зарипов после дисквалификации на два года за употребление допинга предположил, как вещества могли попасть в его организм.

    «Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца. Никогда в жизни не употреблял допинг.

    Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием.

    Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг», – сказал Зарипов.

    Зарипов попался на допинге. Как это возможно?

    Опрос

    Что теперь будет с Зариповым?

    9425 голосов 19
    • Закончит карьеру
      66%
    • Уедет в Америку
      21%
    • Вернется через два года
      5%
    • Вернется раньше
      8%

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