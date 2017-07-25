Контракт Зарипова с «Ак Барсом» не был активирован

Директор ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» Шамил Хуснутдинов заявил, что нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за применение допинга, не был полноправным игроком .

«При заключении контракта мы об этом знали, но у нас была информация, что было незначительное превышение, и каких-то серьезных санкций не должно быть.

Во-вторых, до сегодняшнего дня контракт так и не активирован, не вступил в силу, потому что мы проводили более углубленный медосмотр – нам потребовались дополнительные консультации специалистов-медиков, поэтому Данис и выезжал за границу.

На сегодня мы убеждены, что со здоровьем у него все в порядке, и он может быть допущен. Но эта новость как снег на голову», – сказал Хуснутдинов.

Напомним, «Ак Барс» объявил о подписании Зарипова 7 июля. Ранее сообщалось, что хоккеист был уведомлен о положительных результатах допинг-проб и двухлетней дисквалификации еще в двадцатых числах мая, но все равно решил подписать контракт с .

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?