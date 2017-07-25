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    Контракт Зарипова с «Ак Барсом» не был активирован

    Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Шамил Хуснутдинов допинг КХЛ

    Директор ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» Шамил Хуснутдинов заявил, что нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за применение допинга, не был полноправным игроком «Ак Барса».

    «При заключении контракта мы об этом знали, но у нас была информация, что было незначительное превышение, и каких-то серьезных санкций не должно быть.

    Во-вторых, до сегодняшнего дня контракт так и не активирован, не вступил в силу, потому что мы проводили более углубленный медосмотр – нам потребовались дополнительные консультации специалистов-медиков, поэтому Данис и выезжал за границу.

    На сегодня мы убеждены, что со здоровьем у него все в порядке, и он может быть допущен. Но эта новость как снег на голову», – сказал Хуснутдинов.

    Напомним, «Ак Барс» объявил о подписании Зарипова 7 июля. Ранее сообщалось, что хоккеист был уведомлен о положительных результатах допинг-проб и двухлетней дисквалификации еще в двадцатых числах мая, но все равно решил подписать контракт с «Ак Барсом».

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