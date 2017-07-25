«Ак Барс» и «Магнитка» совместно подадут апелляцию на дисквалификацию Зарипова за допинг
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о двухлетней дисквалификации за допинг форварда Даниса Зарипова, перешедшего в «Ак Барс».
«Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся.
Будет подана апелляция. Мы будем это решать в суде совместно – мы, Казань и Данис», – сказал Величкин.
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