«Ак Барс» и «Магнитка» совместно подадут апелляцию на дисквалификацию Зарипова за допинг

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о двухлетней дисквалификации за допинг форварда Даниса Зарипова, перешедшего в .

«Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся.

Будет подана апелляция. Мы будем это решать в суде совместно – мы, Казань и Данис», – сказал Величкин.

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?