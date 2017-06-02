Гэри Беттмэн: «Нет никаких вариантов, при которых игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вновь заявил, что игроки лиги не примут участия в Олимпиаде.
«Нет никаких вариантов, при которых игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду. Думаю, мы были настолько ясны в вопросе, насколько возможно.
Знаю, что многие, включая ИИХФ, МОК, хоккеистов, говорят, что еще возможны какие-то изменения в этом вопросе. Нет, их не будет. У нас будет Матч звезд в Тампе, и Олимпиада не должна нас беспокоить», – сказал Беттмэн.
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