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    Гэри Беттмэн: «Нет никаких вариантов, при которых игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду»

    Теги ИИХФ Гэри Беттмэн НХЛ олимпийский хоккейный турнир

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вновь заявил, что игроки лиги не примут участия в Олимпиаде.

    «Нет никаких вариантов, при которых игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду. Думаю, мы были настолько ясны в вопросе, насколько возможно.

    Знаю, что многие, включая ИИХФ, МОК, хоккеистов, говорят, что еще возможны какие-то изменения в этом вопросе. Нет, их не будет. У нас будет Матч звезд в Тампе, и Олимпиада не должна нас беспокоить», – сказал Беттмэн.

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